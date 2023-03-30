В Уряді спростили імпорт військових товарів і комплектуючих для безпілотників

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка спрощує ввезення в Україну товарів та комплектуючих військового призначення та подвійного використання. Тепер виробникам дронів не треба буде отримувати висновок від Служби безпеки України.

Раніше на висновок йшло до 15 днів, а сама експертиза затягувала процес ввезення комплектуючих для дронів. На час воєнного стану такої необхідності більше немає, повідомляє Міністерства цифрової трансформації України.

Спрощення процедури пришвидшить ввезення, збірку та доставку цих комплектуючих на фронт.

Наразі у Мінцифри вносятьо зміни до Митного та Податкових кодексів, щоб імпортери БпЛА не сплачували ввізне мито та ПДВ за дрони та комплектуючі на час воєнного стану, що також позитивно вплине на швидкість їх доставки в Україну.

Ще раніше Уряд ухвалив постанову щодо калькуляції БпЛА, яка дасть старт масовому виробництву українських безпілотників.

Напередодні Мінцифри повідомило, що в Україні сформували перші у світі три ударні роти БПЛА, які посилять можливості ЗСУ та допоможуть зберігати життя військових на передовій. Бійці вже завершили навчання та укомплектовані всім необхідним.