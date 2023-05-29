Рада освободила от НДС и пошлины ввоз некоторых составляющих БПЛА: какие условия

Верховная Рада Украины во время заседания 29 мая поддержала в целом законопроекты №9275 и №9276. Документы предусматривают освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих БПЛА, если предприятие импортирует материалы для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В пояснительных записках документов говорится, что смягчение условий импорта будет распространяться на ввоз деталей, необходимых для использования в собственной производственной деятельности по производству или ремонту беспилотных систем, классифицируемых в товарных позициях 8806, 8906 согласно УКТВЭД.

Согласно законопроекту №9276, будет установлен перечень кодов УКТВЭД, в которых классифицируются, в частности, следующие товары:

разные виды двигателей;

радиоаппаратура дистанционного управления;

антенные блоки, обеспечивающие защиту от средств радиоэлектронных помех;

парашютные системы;

объективы видеокамер;

инерционные навигационные системы;

бортовые аэронавигационные компьютеры;

датчики воздушной скорости;

вентиляторы воздушные;

гироскопические стабилизаторы/подвесы для видеокамеры, камеры беспилотника и т.д.

Предприятие, которое будет ввозить составляющие БПЛА, должно будет отчитываться об использовании этих материалов. Если выяснится, что товар использовали не по указанному назначению, то компания должна будет доплатить таможенные платежи, от которых она была освобождена и уплатить пеню.

Документы предусматривают внесение необходимых изменений в действующее законодательство, в частности, в соответствующие кодексы — Налоговый и Таможенный.

Напомним, что на ввоз в Украину самих дронов уже отменены пошлины и НДС. Президент Украины подписал соответствующий закон в феврале 2023 года. Документ также распространяется на тепловизоры, приборы ночного видения и рации.

Кроме того, правительство упростило импорт военных товаров и комплектующих для беспилотников. Благодаря этому производителям дронов не нужно получать заключение от Службы безопасности Украины.

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