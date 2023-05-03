В Харькове презентовали украинский беспилотник Sirko

В Харькове презентовали тактический БПЛА самолетного типа, он может собирать разведывательную информацию, обеспечивая постоянную видеосвязь с оператором на расстоянии до 30 километров, в офлайн-режиме – до 50 км.

Об этом сообщает АрміяInform.

По словам производителей, БПЛА Sirko изготовлен из литого корпуса, это позволяет организовать сборку на конвейере и обеспечить массовое производство.

"Мы можем собирать до 1 тыс. БПЛА в месяц. В то же время при надлежащем финансировании мы можем масштабировать наши производственные мощности, поскольку технология штамповки позволяет производить около 200 бортов в день. Стоимость беспилотника без станции 3 тысячи долларов. С наземной станцией в зависимости от комплектации — до 9 тыс. долларов США», — рассказывает председатель наблюдательного совета ООО "Научно-производственная компания Skyassist" Игорь Криничко.

Sirko имеет размер 93 см в крыльях, он считается сверхлегким, поскольку весит всего 1,37 килограмма. Заряда аккумулятора хватает, чтобы преодолеть расстояние до 130-140 км на высоте около 1 тыс. метров. В воздухе БПЛА может находиться до полутора часов в зависимости от погодных условий.

На БПЛА установлено четыре 4К-камеры, беспилотник передает видеозапись на борт оператора в онлайн-режиме. Оператор мгновенно может принимать решение о дальнейших действиях на линии фронта или передает информацию соответствующим подразделениям.

Кроме того, Sirko может работать в офлайн-режиме, записывая информацию на камеру. Также аппарат полностью автоматизирован, то есть имеет возможность лететь по заранее разработанному маршруту.

По словам конструкторов, сам летательный аппарат сделан из полимерного материала, который полностью радиопрозрачный — в режиме радиомолчания средства электронной борьбы противника его не видят или воспринимают как птицу.

Отличает Sirko от остальных известных марок БПЛА и то, что его операторы могут управлять им из укрытия, например блиндажа, размещая антенну и мачты на расстоянии от местоположения человека.

Освоить управление БПЛА Sirko можно в течение двух-трех недель, школа операторов находится непосредственно на производстве.

Вскоре разработчики БПЛА Sirko анонсировали презентацию его "младшего брата" — нового ударного беспилотника.

Напомним, "народную" ракету под названием "Трембита" начали разрабатывать инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS с участием волонтеров из общественной организации "Отпор". Планируется создать малую крылатую ракету, которую будут применять для поражения объектов и для истощения средств противовоздушной обороны – залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника. Она способна поражать цели до 140 км.