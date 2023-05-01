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Категория
Промышленность
Дата публикации

Волонтеры разрабатывают "народную" боевую ракету (ВИДЕО)

трембита, ракета
Фото: "Милитарный"

"Народную" ракету под названием "Трембита" начали разрабатывать инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS с участием волонтеров из общественной организации "Відсіч".

Об этом сообщает "Милитарный".

Планируется создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем, которую будут применять для поражения объектов и для истощения средств противовоздушной обороны - залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника. Она способна поражать цели на глубине 140 км.

Видео: Youtube "Милитарный"

По словам разработчиков, ракета существенно дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага.

Волонтеры хотят развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.

Заявленные характеристики ракеты "Трембита":
  • Снаряженный вес: 100 кг;
  • Вес боевой части: 20 кг;
  • Дальность поражения: более 140 км;
  • Скорость: более 400 км/ч;
  • Максимальная высота полета: 2000м;
  • Минимальная высота полета: 30 м;
  • Двигатель: 30 л.

Двигатель ракеты не имеет ни одной подвижной детали, он прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет производиться с пневмокатапульты.

Боевая часть может иметь термобарический заряд и комбинированный заряд осколочно-фугасного действия в 20 кг.

Напомним, ранее украинский стартап Еfarm разработал беспилотник для разминирования. Комплекс включает в себя дрон, робот-разминировщик, автопилот и прицепную систему на трактор, способную выдержать взрыв. Система работает автономно и позволяет управлять с безопасного расстояния без риска.

Автор:
Михаил Шилин