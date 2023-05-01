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Волонтеры разрабатывают "народную" боевую ракету (ВИДЕО)
"Народную" ракету под названием "Трембита" начали разрабатывать инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS с участием волонтеров из общественной организации "Відсіч".
Об этом сообщает "Милитарный".
Планируется создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем, которую будут применять для поражения объектов и для истощения средств противовоздушной обороны - залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника. Она способна поражать цели на глубине 140 км.
По словам разработчиков, ракета существенно дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Волонтеры хотят развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.
Заявленные характеристики ракеты "Трембита":
- Снаряженный вес: 100 кг;
- Вес боевой части: 20 кг;
- Дальность поражения: более 140 км;
- Скорость: более 400 км/ч;
- Максимальная высота полета: 2000м;
- Минимальная высота полета: 30 м;
- Двигатель: 30 л.
Двигатель ракеты не имеет ни одной подвижной детали, он прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет производиться с пневмокатапульты.
Боевая часть может иметь термобарический заряд и комбинированный заряд осколочно-фугасного действия в 20 кг.
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