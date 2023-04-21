Украинский стартап Еfarm разработал беспилотник для разминирования

Комплекс включает в себя дрон, робот-разминировщик, автопилот и прицепную систему на трактор, способную выдержать взрыв. Система работает автономно и позволяет управлять с безопасного расстояния без риска.

Об этом сообщает пресс-служба бизнес-инкубатора Ukrainian Future, резидентом которого является автор проекта, СЕО стартапа Еfarm.pro Александр Приходченко.

По словам Приходченко, для фермеров существует критическая проблема – невозможность работать на заминированных землях, а те, кто рискнул выехать в поле, подрывались на минах. Поэтому потребность в альтернативном безопасном разминировании стала очевидной, и для решения проблемы он привлек разработчиков, экспертов, саперов и фермеров.

Автор проекта рассказал, что сначала поле сканирует беспилотник, он обнаруживает взрывчатку на глубине до 1 м. Ее обезвреживает робот и сертифицированные саперы. Далее на поле выезжает дистанционно управляемый трактор с прицепной системой защиты, она проходит верхний слой грунта.

"Трактор работает в автономном режиме без оператора в кабине. Это исключает возможность его гибели или травмирования. Дополнительно на технику ставится защитное оборудование, работающее по принципу минного трала. Система предусматривает автоматическую работу на больших площадях с точностью 2 см по заданному маршруту", - отметил разработчик.

Работа комплекса будет проходить на полях деоккупированных территорий. Пока речь идет о разминировании полей перед посевной.

Стартап Еfarm.pro разрабатывает технологические решения для агросектора – универсальные агронавигаторы и контроллеры. Они и стали основой для создания комплекса по разминированию полей.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Украине понадобится более 10 лет, чтобы разминировать сельскохозяйственные угодья.

Ассоциация производителей молока сообщила, что молочные хозяйства деоккупированных и прифронтовых областей без разминирования не смогут заготовить грубые корма и будут вынуждены существенно сокращать или вовсе закрывать молочное направление.