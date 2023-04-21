Український стартап Еfarm розробив безпілотник для розмінування

Комплекс включає в себе дрон, робот-розміновувач, автопілот і причіпну систему на трактор, що здатна витримати вибух. Система працює автономно й дозволяє керувати з безпечної відстані без ризику.

Про це повідомляє пресслужба бізнес-інкубатору Ukrainian Future, резидентом якого є автор проєкту, СЕО стартапу Еfarm.pro Олександр Приходченко.

Зі слів Приходченка, для фермерів існує критична проблема – неможливість працювати на замінованих землях, а ті, хто ризикував виїхати в поле, підривалися на мінах. Тому потреба в альтернативному безпечному розмінуванні стала очевидною, й для вирішення проблеми він залучив розробників, експертів, саперів та фермерів.

Автор проєкту розповів, що спершу поле сканує безпілотник, він виявляє вибухівку на глибині до 1м. Її знешкоджує робот та сертифіковані сапери. Далі на поле виїздить дистанційно керований трактор з причіпною системою захисту, вона проходить верхній шар ґрунту.

"Трактор працює в автономному режимі без оператора в кабіні. Це виключає можливість його загибелі або травмування. Додатково на техніку ставиться захисне обладнання, яке працює за принципом мінного тралу. Система передбачає автоматичну роботу на великих площах з точністю 2 см за заданим маршрутом", - зазначив розробник.

Робота комплексу буде відбуватись на полях деокупованих територій. Поки що йдеться про розмінування полів перед посівною.

Стартап Еfarm.pro, розробляє технологічні рішення для агросектору – універсальні агронавігатори та контролери. Вони й стали основою для створення комплексу для розмінування полів.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україні знадобиться більш як 10 років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя.

Асоціація виробників молока повідомила, що молочні господарства деокупованих і прифронтових областей без розмінування не зможуть заготовити грубих кормів та будуть змушені суттєво скорочувати або й зовсім закривати молочний напрямок.