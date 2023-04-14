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В Україні будуть тестувати передові технології розмінування
Стартував проєкт, покликаний залучити світові компанії, що мають передові технології в галузі протимінної діяльності, до розмінування території нашої держави.
Про це повідомляє Кабінет міністрів.
Проєкт буде реалізовано на одному з полігонів, віддалених від зони бойових дій, у співпраці з Міноборони та ДСНС в травні.
"Працюємо над тим, щоб усе нове, високотехнологічне, ефективне, що є в світі у галузі розмінування працювало тут... Запускаємо проєкт тестування новітніх технологій з виявлення мін в реальних умовах. За підсумками тестів запрошуватимемо виробників, чиї вироби та технології дали кращі результати", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Пілотний проєкт передбачає тестування технологій обстеження потенційно небезпечних територій за допомогою безпілотних технологій. Виробникам запропоновано обстежити та картографувати територію площею до 50 га з наявними на ній мінами (під поверхнею) та боєприпасами, що не вибухнули (на поверхні). Умови проекту передбачають складну місцевість з наявністю рослинності, не виключають складні погодні умови.
За підсумками тестів учасники мають представити звіт. Також учасникам пропонується представити план масштабування проєкту на роботи з розмінування території України.
Зазначається, що зараз близько 174 тис. кв. км території України є потенційно забрудненими, потребують нетехнічного та технічного обстеження та, в разі потреби, розмінування.
Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко та американський інвестор Говард Баффет домовились про гуманітарне розмінування українських земель за допомогою новітніх технологій. Сапери почнуть використовувати спеціальні протимінні дрони.