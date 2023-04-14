В Україні будуть тестувати передові технології розмінування

Стартував проєкт, покликаний залучити світові компанії, що мають передові технології в галузі протимінної діяльності, до розмінування території нашої держави.

Про це повідомляє Кабінет міністрів.

Проєкт буде реалізовано на одному з полігонів, віддалених від зони бойових дій, у співпраці з Міноборони та ДСНС в травні.

"Працюємо над тим, щоб усе нове, високотехнологічне, ефективне, що є в світі у галузі розмінування працювало тут... Запускаємо проєкт тестування новітніх технологій з виявлення мін в реальних умовах. За підсумками тестів запрошуватимемо виробників, чиї вироби та технології дали кращі результати", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Пілотний проєкт передбачає тестування технологій обстеження потенційно небезпечних територій за допомогою безпілотних технологій. Виробникам запропоновано обстежити та картографувати територію площею до 50 га з наявними на ній мінами (під поверхнею) та боєприпасами, що не вибухнули (на поверхні). Умови проекту передбачають складну місцевість з наявністю рослинності, не виключають складні погодні умови.

За підсумками тестів учасники мають представити звіт. Також учасникам пропонується представити план масштабування проєкту на роботи з розмінування території України.

Зазначається, що зараз близько 174 тис. кв. км території України є потенційно забрудненими, потребують нетехнічного та технічного обстеження та, в разі потреби, розмінування.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко та американський інвестор Говард Баффет домовились про гуманітарне розмінування українських земель за допомогою новітніх технологій. Сапери почнуть використовувати спеціальні протимінні дрони.