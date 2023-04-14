В Украине будут тестировать передовые технологии разминирования

Стартовал проект, призванный привлечь мировые компании, имеющие передовые технологии в области противоминной деятельности, к разминированию территории нашего государства.

Об этом сообщает Кабинет Министров.

Проект будет реализован на одном из полигонов, удаленных от зоны боевых действий, в сотрудничестве с Минобороны и ГСЧС в мае.

"Работаем над тем, чтобы все новое, высокотехнологичное, эффективное, что есть в мире в области разминирования, работало здесь... Запускаем проект тестирования новейших технологий по выявлению мин в реальных условиях. По итогам тестов будем приглашать производителей, чьи изделия и технологии дали лучшие результаты", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Пилотный проект предусматривает тестирование технологий обследования потенциально опасных территорий с помощью беспилотных технологий. Производителям предложено обследовать и картографировать территорию площадью до 50 га с имеющимися на ней минами (под поверхностью) и неразорвавшимися боеприпасами (на поверхности). Условия проекта подразумевают сложную местность с наличием растительности, не исключают сложные погодные условия.

На основе тестов участники должны представить отчет. Также участникам предлагается представить план масштабирования проекта на работы по разминированию территории Украины.

В настоящее время около 174 тыс. кв. км территории Украины потенциально загрязнены, требуют нетехнического и технического обследования и, в случае необходимости, разминирования.

Напомним, ранее Юлия Свириденко и американский инвестор Говард Баффет договорились о гуманитарном разминировании украинских земель с помощью новейших технологий. Саперы начнут использовать специальные противоминные дроны.