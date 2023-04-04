Полное разминирование Украины оценили в $37 миллиардов: о каких объемах помощи власти договорились уже

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить 37,4 миллиарда долларов, отметил на заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

"Лишь потребности на текущий год достигают более 397 миллионов долларов. Благодарны всем, кто помогает. Европейский союз, США, Канада и Япония сегодня являются лидерами в поддержке гуманитарного разминирования. Привлечено 16 миллионов долларов международной технической помощи, есть предварительные договоренности о еще 73 миллионах долларов", – отметил глава правительства.

Он призвал партнеров Украины к активному взаимодействию в этом направлении. В частности, по словам Шмыгаля, перспективным является формат патроната стран "Большой семерки" над заминированными украинскими регионами.

"Поскольку гуманитарное разминирование будет способствовать возвращению жизни на деоккупированные территории и позволит реализовывать другие проекты восстановления, в частности, критической и транспортной инфраструктуры", - добавил премьер.

Отметим, что стоимость только приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель во Всемирном банке оценивают в сумму около 1,5 миллиарда долларов.

Напомним, что общая площадь загрязненной взрывоопасными предметами части Украины оценивается в 174 тысяч квадратных километров. Фактически непосредственно загрязненных территорий может оказаться около 10% от упомянутой площади. Впрочем, правительство пока утвердило план разминирования лишь 4,7 тысячи гектаров земель сельхозназначения.

Как заявил во вторник Шмыгаль, власти понимают необходимость изменить темпы разминирования и начнут реализацию новой государственной политики в этой сфере, в частности, с созданием рынка услуг по разминированию и конкуренцией между операторами разминирования. Кроме того, будет создан Государственный центр гуманитарного разминирования.