В Украине будет создан конкурентный рынок услуг по разминированию - Шмыгаль

Украинские власти осознают, что должны изменить темпы разминирования, ввиду чего правительство начинает реализацию новой государственной политики в этой области. Об этом сообщил на заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

По словам главы правительства, ключевыми элементами новой политики будут, в частности, обновление национальных стандартов противоминной деятельности и эффективная государственная программа разминирования с приоритетами территорий.

Также предусмотрено создание рынка услуг по разминированию, конкуренция между операторами разминирования, привлечение максимального числа международных операторов с помощью финансовой поддержки партнеров; проведение образовательных и коммуникационных кампаний; а также активное привлечение инновационных технологий.

"У украинских и международных производителей есть уникальная возможность протестировать новые технологии и подтвердить их преимущества и эффективность", - подчеркнул глава Кабмина.

Он указал, что по закону о противоминной деятельности и для того, чтобы лучше скоординировать всю работу в этой области, поручено создать отдельную структуру – Государственный центр гуманитарного разминирования.

Этот центр будет участвовать в планировании мер противоминной деятельности и обеспечит работу системы менеджмента качества разминирования. Представители центра также будут активно участвовать в сотрудничестве с международными партнерами Украины.

"Такая поддержка Украине очень нужна. Мы создаем широкую коалицию стран, которые помогут сделать так, чтобы процесс разминирования не длился десятилетия", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что ранее Министерство экономики уже сообщало об инициативе по созданию госструктуры, которая бы координировала гуманитарное разминирование территории Украины. До этого вопрос создания такого центра Шмыгаль уже обсуждал с МВД, Минобороны, Минэкономики и ГСЧС.

В Минэкономики также заявляли, что ввиду масштабов минного загрязнения территорий Украины есть также необходимость в создании механизма координации международных усилий по разминированию по примеру координации военной помощи в формате "Рамштайн".