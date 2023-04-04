В правительстве назвали количество погибших за месяц из-за подрывов на минах

За последний месяц в Украине на российских минах подорвались 724 человека, из которых 226 погибли. Об этом сообщил на заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

"Россия продолжает убивать даже после того, как мы выгоняем ее со своих территорий. Оставляет после себя смертоносное наследие. Только за последний месяц на российских минах подорвались 724 человека, из них 226 погибли", - сказал он.

Глава правительства напомнил, что взрывоопасными предметами усеяно около 174 тысяч квадратных километров территории Украины, что примерно как "половина территории Японии, полторы Греции или две площади Австрии".

"Многие плодородные украинские земли непригодны для обработки. Они опасны для фермеров. В то же время урожаи с этих земель могли бы накормить более 80 миллионов человек во всем мире. Особенно в странах, страдающих от голода", - подчеркнул Шмыгаль.

Он констатировал, что Украине необходимо быстрое и тщательное гуманитарное разминирование территорий, и учитывая масштаб работ, правительство определило такое разминирование одним из пяти ключевых приоритетов быстрого восстановления.

В частности, уже сформирована нормативно-правовая база, активизирована работа Национального органа по вопросам противоминной деятельности, создана межведомственная рабочая группа по вопросам гуманитарного разминирования и утвержден план разминирования более 470 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения в девяти регионах Украины.

В настоящее время работают около 350 групп разминирования с привлечением украинских и иностранных специалистов, обезврежено около 320 тысяч взрывоопасных предметов. Первым регионом, где началось гуманитарное разминирование сельхозземель, стала Николаевская область.

"Прямо сейчас по всей стране происходит посевная. Вторая посевная во время большой войны. Аграрии во всех регионах посеяли более 500 тысяч гектаров. Больше всего - в Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях. В целом надеемся засеять в этом году более 13 миллионов гектаров. Поэтому все работы по разминированию и помощи нашим аграриям – это приоритет", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер сообщил, что в правительстве понимают необходимость ускорения темпов разминирования и приступят к реализации новой государственной политики в этой области, в частности с созданием конкурентного рынка услуг по разминированию. Кроме того, в Украине будет создан Государственный центр гуманитарного разминирования, который будет заниматься координацией всей работы в этой сфере.