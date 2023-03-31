В Херсонской области энергетики подорвались на мине. Есть погибшие

В Херсонской области энергетики во время работы по возобновлению электросетей подорвались на российской мине.

Об этом 31 марта сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Прокудин Александр.

Минная опасность в Херсонской области остается высокой. Фото: Telegram-канал Прокудина

По предварительной информации, в результате взрыва двое мужчин погибли, один получил ранения.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи.

Люди почти каждый день страдают от плотности минного загрязнения в Херсонской области. Фото: Telegram-канал Прокудина

Напомним, 26 марта в Херсонской области сдетонировали мины. Это был пятый случай подрыва мирных людей на российской мине только за предыдущую неделю.

Ранее в Херсонской области 18-летний молодой человек подорвался на российской мине. Он погиб на месте.