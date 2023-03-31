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В Херсонской области энергетики подорвались на мине. Есть погибшие
В Херсонской области энергетики во время работы по возобновлению электросетей подорвались на российской мине.
Об этом 31 марта сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Прокудин Александр.
По предварительной информации, в результате взрыва двое мужчин погибли, один получил ранения.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 26 марта в Херсонской области сдетонировали мины. Это был пятый случай подрыва мирных людей на российской мине только за предыдущую неделю.
Ранее в Херсонской области 18-летний молодой человек подорвался на российской мине. Он погиб на месте.