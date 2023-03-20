В Херсонской области на вражеской мине подорвался 18-летний парень

В Херсонской области 20 марта 18-летний юноша подорвался на российской мине. Он погиб на месте.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В лесополосе за селом Станислав на вражеской мине подорвался 18-летний парень", – отметил он.

Глава области добавил, что из-за тяжелых травм парень погиб на месте.

Проскудин попросил всех жителей Херсона быть осторожными

"Не посещайте места, где еще не работали взрывотехники. Всегда собирайте актуальную информацию, планируя свой маршрут. Посещение поля, леса, реки может стать последним в вашей жизни!" - подчеркнул Прокудин.

Напомним, в селе Малая Сейдеминуха Калиновской общины Херсонской области 17 марта мирный житель подорвался на российской мине. Он остался без части левой ноги.

Отметим, в селе Посад-Покровское 13 марта на российской взрывчатке подорвались четверо пиротехников ГСЧС, а также находившийся в автомобиле гражданский гражданин.

А 10 марта в селе Ищенко на Херсонщине автомобиль с гражданскими наехал на мину, оставленную в поле российскими войсками. Двое находившихся в автомобиле погибли на месте. Еще двоих пассажиров госпитализировали.