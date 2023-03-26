В Одесской и Херсонской областях сдетонировали мины: мужчина потерял ноги, есть разрушения

В Одесской и Херсонской областях 26 марта сдетонировали мины, в результате чего люди получили ранения, также зафиксировали разрушения. Об этом сообщили пресс-службы Херсонской ОВА и ОК "Юг".

В Херсонской области на российской взрывчатке люди подорвались в Высокопольской громаде. Инцидент произошел в поле близ села Ивановка. Двое мужчин, 24 и 18 лет, наткнулись на российскую мину. В этот момент она сдетонировала.

В результате взрыва один пострадавший потерял обе ноги, другой получил ранения грудной клетки и минно-взрывные травмы. Обоих госпитализировали в больницу в Кривом Роге.

"Это пятый случай подрыва мирных людей на российской взрывчатке только за эту неделю. Только за семь дней мины, оставленные россиянами, унесли жизни одного жителя Херсонщины, еще 5 – ранены", — подчеркнули в ОВА и добавили, что минная опасность на Херсонщине остается высокой.

В Одесской области возле одного из пляжей была обнаружена и контролировано уничтожена морская мина. Другая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств.

"Повреждено несколько зданий. Только из-за ограничения доступа к объекту, там не было людей и никто не пострадал", - отметили в ОК "Юг".

Ранее в Херсонской области 18-летний молодой человек подорвался на российской мине. Он погиб на месте.