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В Херсонской области автомобиль взорвался на вражеской мине, есть жертвы

мина, Херсон, взрыв
В Херсонской области автомобиль с гражданскими взорвался на вражеской мине. Фото: Херсонская областная прокуратура

В селе Ищенка Великоалександровской громады автомобиль с гражданскими наехал на мину, оставленную в поле российскими войсками. Есть человеческие жертвы.

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Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Двое людей, которые находились в автомобиле, погибли на месте. Еще двоих пассажиров – мужчину и женщину – госпитализировали в тяжелом состоянии. У обоих диагностировали минно-взрывную травму, многочисленные ожоги и переломы. Медики борются за их жизнь.

Фото 2 — В Херсонской области автомобиль взорвался на вражеской мине, есть жертвы
Фото: Херсонская областная прокуратура

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), - сообщает Херсонская областная прокуратура.

Между тем, в ОВА призывают местных не пренебрегать правилами минной безопасности. В частности, помнить о запрете передвигаться по территориям, где еще не работали саперы. Особенно – по полям, лесополосам, пустырям и обочинам дорог.

В случае выявления подозрительного предмета нужно отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке спасателям или правоохранителям.

Напомним, 2 марта на Харьковщине на вражеской мине взорвался автомобиль. Четверо мужчин, которые находились в машине, погибли.