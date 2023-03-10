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В Херсонской области автомобиль взорвался на вражеской мине, есть жертвы
В селе Ищенка Великоалександровской громады автомобиль с гражданскими наехал на мину, оставленную в поле российскими войсками. Есть человеческие жертвы.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Двое людей, которые находились в автомобиле, погибли на месте. Еще двоих пассажиров – мужчину и женщину – госпитализировали в тяжелом состоянии. У обоих диагностировали минно-взрывную травму, многочисленные ожоги и переломы. Медики борются за их жизнь.
Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), - сообщает Херсонская областная прокуратура.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Между тем, в ОВА призывают местных не пренебрегать правилами минной безопасности. В частности, помнить о запрете передвигаться по территориям, где еще не работали саперы. Особенно – по полям, лесополосам, пустырям и обочинам дорог.
В случае выявления подозрительного предмета нужно отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке спасателям или правоохранителям.
Напомним, 2 марта на Харьковщине на вражеской мине взорвался автомобиль. Четверо мужчин, которые находились в машине, погибли.