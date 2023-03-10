Оккупанты за сутки выпустили по Херсонщине 407 снарядов

За прошедшие сутки, 9 марта, российские оккупационные войска 79 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Били захватчики и по областному центру.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил - 79 обстрелов, выпустив 407 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 9 раз.

47 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и остановку общественного транспорта.

К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения – 4 человека погибли, 3 (из них 1 ребенок) – получили ранения.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

Так, утром 9 марта вооруженные силы РФ, в очередной раз пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели обстрел жилых массивов Херсона и населенных пунктов Бериславского района.