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Оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне, есть погибшие

Херсон, обстрел, остановка
Российские войска обстреляли Херсон. Фото: Херсонская обласная прокуратура

Утром 9 марта вооруженные силы РФ, в очередной раз пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили обстрел жилых массивов Херсона и населенных пунктов Бериславского района.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Зафиксировано попадание в жилые дома Херсона, а также прилет в остановку общественного транспорта.

В результате обстрела три человека погибли на месте. Известно о по меньшей мере двое раненых.

Фото 2 — Оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне, есть погибшие
Российские войска обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото 3 — Оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне, есть погибшие
Российские войска обстреляли Херсон. Фото: Андрей Ермак

Напомним, за прошедшие сутки, 8 марта, российские войска 86 раз обстреляли территорию Херсонской области. Жилищные кварталы Херсона противник обстрелял 7 раз.