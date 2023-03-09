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Оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне, есть погибшие
Утром 9 марта вооруженные силы РФ, в очередной раз пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили обстрел жилых массивов Херсона и населенных пунктов Бериславского района.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
Зафиксировано попадание в жилые дома Херсона, а также прилет в остановку общественного транспорта.
В результате обстрела три человека погибли на месте. Известно о по меньшей мере двое раненых.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, за прошедшие сутки, 8 марта, российские войска 86 раз обстреляли территорию Херсонской области. Жилищные кварталы Херсона противник обстрелял 7 раз.