Окупанти майже 90 разів обстріляли Херсонську область, є жертви та руйнування

Протягом минулої доби, 8 березня, російські війська 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Били і по обласному центру.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Загалом російські загарбники за минулу добу випустили по області понад 430 снарядів. Мирні населені пункти потерпали від атак з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

Місто Херсон противник обстріляв 7 разів. Цілили у житлові квартали, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Внаслідок ворожих атак є жертви серед цивільного населення. Одна людина загинула, троє дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, після деокупації Херсона російські війська не припиняють обстріли міста та області. Протягом доби 7 березня окупанти обстрілювали Херсонщину з важкої артилерії та "Градів". Було поранено одну людину.