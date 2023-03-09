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Окупанти майже 90 разів обстріляли Херсонську область, є жертви та руйнування
Протягом минулої доби, 8 березня, російські війська 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Били і по обласному центру.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
Загалом російські загарбники за минулу добу випустили по області понад 430 снарядів. Мирні населені пункти потерпали від атак з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.
Місто Херсон противник обстріляв 7 разів. Цілили у житлові квартали, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Внаслідок ворожих атак є жертви серед цивільного населення. Одна людина загинула, троє дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, після деокупації Херсона російські війська не припиняють обстріли міста та області. Протягом доби 7 березня окупанти обстрілювали Херсонщину з важкої артилерії та "Градів". Було поранено одну людину.