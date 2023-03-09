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Общество
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Оккупанты почти 90 раз обстреляли Херсонскую область, есть жертвы и разрушения

ГСЧС, Херсонская область, обстрелы, пожар
Чрезвычайники ликвидируют последствия вражеских обстрелов в Херсонской области. 28 февраля 2022 год. Фото: ГСЧС Украины в Херсонской области

За прошедшие сутки, 8 марта, российские войска 86 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били и по областному центру.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА. 

Российские захватчики за минувшие сутки выпустили по области более 430 снарядов. Мирные населенные пункты подвергались атакам из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

Город Херсон противник обстрелял 7 раз. Целили в жилые кварталы, повреждены частные и многоквартирные дома.

В результате вражеских атак есть жертвы среди гражданского населения. Один человек погиб, трое получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, после деоккупации Херсона российские войска не прекращают обстрелы города и области. В течение суток 7 марта оккупанты обстреливали область из тяжелой артиллерии и "Градов". Был ранен один человек.