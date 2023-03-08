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Оккупанты обстреляли Херсонщину из тяжелой артиллерии и "Градов": выпустили 309 снарядов

Оккупанты обстреляли Херсонщину из тяжелой артиллерии и "Градов": выпустили 309 снарядов

Российские оккупационные войска в течение суток 7 марта 86 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за минувшие сутки противник совершил – 61 обстрел, выпустив 309 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 4 раза. 17 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Как отметил глава области, есть пострадавшие среди гражданского населения – 1 человек ранен.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины. В течение суток 6 марта оккупанты совершили 65 обстрелов Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял трижды.

Автор:
Светлана Манько