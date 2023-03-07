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Російська армія за добу 65 разів била по Херсонщині, є поранені
Російська окупаційна армія за минулу добу, 6 березня, здійснила 65 обстрілів Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв тричі.
Про це повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
По мирних населених пунктах Херсонщини випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.
Безпосередньо в обласному центрі зафіксовано 18 прильотів у житлових кварталах. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Є постраждалі серед цивільного населення. 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Прокудін додав, що за минулу добу з деокупованої території вдалося евакуювати 52 особи.
Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли мирних кварталів Херсонщини. Протягом доби 5 березня окупанти 74 рази відкривали вогонь по різних населених пунктах області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
5 березня армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинули жінка та двоє дітей.