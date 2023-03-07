Українські воїни відбили понад 140 атак противника, - Генштаб

Минулої доби Сили оборони України відбили понад 140 ворожих атак на 5 напрямках. Основні зусилля окупанти зосереджують на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Загалом противник завдав 50 авіаційних та 5 ракетних ударів. Зокрема, під час авіаударів, ворог використав 11 БпЛА типу Шахед-136, 9 з яких - збито. Також окупанти здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах", - повідомляє Генштаб.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань загарбників не виявлено. Оборону противник веде на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Разом з тим, українська авіація за минулу добу 15 разів ударила по районах дислокації окупантів. Крім ударних БПЛА "Шахед-136", 6 березня українські захисники збили ворожий літак Су-25 та ще 8 дронів різних типів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження противника, 2 засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів", - йдеться у повідомленні.

Щоб убезпечити своїх військовослужбовців, у тимчасово окупованому Луганську російські армійці переобладнують частину міської поліклініки в казарму. Туди уже завезли двоярусні ліжка для особового складу.

Продовжують окупанти терор мирного населення. У деяких населених пунктах Запорізької області з 1 січня окупаційна влада припинила видавати виплати громадянам без російського паспорта. Розрахунок має здійснюватися виключно через картки російських банків.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту. Зокрема, було ухвалено рішення щодо продовження оборонної операції у Бахмуті.