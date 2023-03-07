Украинские воины отразили более 140 атак противника, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отбили более 140 вражеских атак на 5 направлениях. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В общей сложности противник нанес 50 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время авиаударов, враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, 9 из них - сбито. Также оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам", – сообщает Генштаб.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок захватчиков не наблюдается. Оборону противник ведет на Запорожском и Херсонском направлениях.

Вместе с тем, украинская авиация за прошедшие сутки 15 раз ударила по районам дислокации оккупантов. Кроме ударных БПЛА "Шахед-136", 6 марта украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25 и еще 8 дронов разных типов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения противника, 2 средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, состав боеприпасов и радиолокационную станцию окупантов", - говорится в сообщении.

Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские армейцы переоборудовают часть городской поликлиники в казарму. Туда уже завезли двухъярусные кровати для личного состава.

Продолжают оккупанты террор мирного населения. В некоторых населенных пунктах Запорожской области с 1 января оккупационные власти перестали выдавать выплаты гражданам без российского паспорта. Расчет должен производиться исключительно через карточки российских банков.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта. В частности, было принято решение о продолжении оборонной операции в Бахмуте.