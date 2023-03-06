Оккупанты расстреляли безоружного пленного ВСУ. Украина призвала Международный уголовный суд начать расследование

6 марта в сети появилось видео, на котором российские захватчики расстреляли безоружного украинского военнопленного после того, как он произнес: "Слава Украине!". На военное преступление уже отреагировал президент Владимир Зеленский, генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд также начать расследование.

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил в Facebook, что Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК – нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство по данному делу будет осуществлять генпрокуратура.

"Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество. Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед Законом", — сказал Костин.

В свою очередь Кулеба подчеркнул, что Международный уголовный суд обязан начать расследование военного преступления.

"Ужасное видео безоружного украинского военнопленного, казненного российскими войсками только при слове "Слава Украине". Еще одно доказательство, что эта война является геноцидом", - написал глава МИД в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного, вечернего видеообращения призвал ответить украинскому военному: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!"



Глава государства подчеркнул, что Украина обязательно найдет убийц украинского военнопленного.

"Благодаря нашему единству, благодаря нашей решимости, благодаря тому, что мы ценим всю Украину и каждого украинца, мы точно знаем результат этой войны. С первых дней войны знаем. В Украине всегда будет звучать: "Слава Украине!" И миллионы всегда будут отвечать:" Героям слава!" Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала волю для Украины", — сказал президент.

После распространения видео, где оккупанты убивают украинского защитника за фразу "Слава Украине", пользователи в сети начали публиковать сообщения в знак благодарности и уважения военному ВСУ. Публикуют ответ на приветствие: "Героям слава!". К такому уважению памяти присоединился и Зеленский, а также другие политики, бизнесы, общественные организации и другие.

Напомним, недавно Зеленский анонсировал проведение в Украине "юридического Рамштайна" по военным преступлениям РФ. Тем временем в Европейском Союзе уже обсуждают возможность создания специальной прокуратуры для расследования военных преступлений России в Украине.