В ЕС планируют создать спецпрокуратуру для расследования военных преступлений РФ

В Евросоюзе обсуждается возможность создания специальной прокуратуры для расследования военных преступлений России в Украине. Но переговоры о спецтрибунале сталкиваются с юридическими спорами.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Как пишет издание, идея создания международного органа, которому будет поручено помогать Украине в сборе доказательств о насилии со стороны России, активно продвигается и получила широкую поддержку со стороны стран ЕС на этой неделе.

Создание спецпрокуратуры позволит достичь прогресса в этом вопросе, ведь ЕС и его союзники продолжают изучать различные варианты привлечения России к ответственности за вторжение в Украину.

Отмечается, что сейчас ведутся дискуссии по созданию международного трибунала, но предполагается, что новый орган будет состоять из украинских и международных прокуроров.

"Хотя точный мандат органа все еще изучается, он будет создан в ЕС и будет состоять из украинских и международных прокуроров", - сообщил собеседник издания.

Политики и юристы пока не смогли прийти к соглашению о механизме создания специального международного суда для расследования преступлений агрессии РФ.

Переговоры по-прежнему сталкиваются с юридическими и политическими трудностями, связанными с созданием нового международного института.

Еврокомиссия обсуждает с Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции полномочия предложенной международной структуры и другие вопросы.

ЕС также рассматривает вопрос о создании координационного центра в Евроюсте, базирующегося в Нидерландах, чтобы облегчить координацию между различными прокурорами и привлеченными группами и разрешить хранить доказательства, чтобы их можно было использовать в будущих судебных процессах в национальных трибуналах или возможном новом суде.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 26 января приняла резолюцию, призывающую к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Белоруссии за совершение преступления агрессии против Украины.

Европейский парламент 19 января большинством голосов принял резолюцию в поддержку создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии России против Украины.

Как заявила представитель Государственного департамента США по политическим вопросам Виктория Нуланд, международный трибунал или другой механизм, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за преступления против человечности и военные преступления в Украине, может быть готов к лету.