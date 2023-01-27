У США назвали терміни створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні

Міжнародний трибунал, чи інший механізм, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути готовий до літа.

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Про це заявила представниця Державного департаменту США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє "Голос Америки".

За її словами, нині США та члени G-7 "наполегливо працюють" над створенням такого механізму.

"Ми наполегливо працюємо над цим з нашими партнерами з G7 та з Україною, ми працюємо над різноманітними моделями. Я хотіла би, щоб ми дійшли висновку до річниці вторгнення у лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився", – сказала Нуланд.

Вона зазначила, що наразі ведеться робота зі створення правових механізмів, і зі збору доказів.

Як зауважила Нуланд, коли вона у вересні була у Києві з державним секретарем США, вони зустрілися в Ірпені з неурядовими організаціями, які "збирають докази та документують їх" для передачі в суди.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи 26 січня ухвалила резолюцію, яка закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України.

Також Європейський парламент 19 січня більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України.