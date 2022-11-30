ЕС предлагает создать спецсуд для расследования преступлений агрессии России – глава Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС предлагает создать спецсуд для расследования преступлений агрессии РФ и предлагает план конфискации замороженных российских активов для восстановления Украины.

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"Российское вторжение в Украину принесло смерть, разрушение и невыразимые страдания. Мы все помним ужасы Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли примерно более 20 тысяч гражданских и более 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за эти ужасные преступления, включая с преступлением агрессии против суверенного государства. В то время как мы будем и дальше поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специальный суд при поддержке ООН, чтобы расследовать и привлечь к ответственности за преступление агрессии России", - отметила она.

Кроме того, она подчеркнула, что Россия должна финансово заплатить за разрушения, которые она повлекла.

"Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине убытки и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро российских олигархов", - отметила Урсула фон дер Ляен.

Она добавила, что в краткосрочной перспективе ЕС мог бы вместе с партнерами создать структуру управления этими средствами и их инвестирование.

"Потом мы использовали бы полученные средства для Украины. А после снятия санкций эти средства должны быть использованы для того, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за ущерб, нанесенный Украине", - отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, ранее издание The Irish TImes сообщило, что Европейская комиссия планирует выпустить директиву, согласно которой сможет не только замораживать активы, но и конфисковывать их. Конфискованные средства планируется направить Украине.