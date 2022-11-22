Еврокомиссия планирует конфисковать активы нарушителей санкций против России

Европейская комиссия планирует выпустить директиву, согласно которой сможет не только замораживать активы, но и конфисковывать их. Конфискованные средства планируется направить Украине. Об этом пишет издание The Irish TImes.

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Новые данные показывают, что больше всего российские активы замораживают Бельгия (3,5 млрд. евро), Люксембург (почти 2,5 млрд. евро), Италия (2,3 млрд. евро), Германия (2,2 млрд. евро), Австрия и Ирландия (1,8 млрд евро каждая), Франция (1,3 млрд евро) и Испания (свыше 1 млрд евро). Итого это составляют около 90% от 17,73 млрд евро активов, замороженных в ЕС. Между суммами, замороженными разными государствами-членами, существует огромное расхождение, причем Венгрия, напротив, заморозила активы всего на 3000 евро.

По данным, предоставленным The Irish Times, активы принадлежат 1239 подсанкционным лицам и 116 подсанкционным компаниям, включенным в санкционный список ЕС из-за их связи с вторжением России в Украину.

По словам комиссара юстиции Дидье Рейндерса, Европейский Союз должен попытаться реквизировать активы тех, кто пытается уклониться от санкций в отношении России, и передать их Украине, при этом Ирландия входит в восемь государств-членов, которые на сегодняшний день заморозили подавляющее большинство таких активов.

По его словам, Европейская комиссия надеется в течение нескольких дней выпустить директиву, которая позволит "не только замораживать активы, но конфисковать их". Эта мера придаст уклонение от санкций в список "преступлений ЕС" в соответствии с договором, устанавливающим общие стандарты судебного преследования за серьезные уголовные преступления трансграничного характера, такие как отмывание денег.

Рейндерс сказал, что Еврокомиссия готова продвигать законодательство и "скорее приступить к исполнению", а завершение законодательного процесса возможно в течение нескольких месяцев.

Криминализация уклонения от наказания позволит конфисковать активы всякий раз, когда выносится обвинительный приговор, и будет применяться в случаях, когда олигархи передают право собственности на актив члену семьи или сложной юридической структуре.

"Если удастся конфисковать, то можно будет вернуть деньги украинскому народу. И это то, что мы пытаемся сделать", – сказал Рейндерс.

Кроме того, ЕС исследует, могут ли замороженные резервы российского центрального банка, около 30 миллиардов евро которых хранятся в Европе, использоваться в качестве "гарантии" для "давления на Россию", чтобы заставить ее платить за восстановление Украины в любые будущие переговоры.

"После такой агрессии вполне логично, что часть финансирования реконструкции идет из России, а не только из международного сообщества", – сказал Рейндерс.

Уклонение от санкций будет в центре внимания следующего пакета санкций ЕС, который будет принимать жесткие меры по "материалам двойного назначения", таким как микрочипы, извлеченные из бытовой электроники, после того, как союз обнаружил ряд "очень странных импортов" в Россию после санкций.

"Похоже, импортируется огромное количество стиральных машин. Они пытаются использовать микросхемы от разного оборудования для передачи в военные нужды", – сказал Рейндерс.

Напомним, страны-члены Евросоюза согласовали восьмой пакет санкции против Российской Федерации вместе с ограничением цен на нефть. Ожидается, что основными покупателями российской нефти после вступления санкций в силу 5 декабря станут Китай и Индия.

Тем временем Россия потеряла более 90% европейского нефтяного рынка, который является для нее ключевым, еще до того, как санкции ЕС в отношении российской нефти вступили в действие