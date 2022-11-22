Єврокомісія планує конфісковувати активи порушників санкцій проти Росії

Європейська комісія планує випустити директиву, згідно з якою зможе не тільки заморожувати активи, але і конфісковувати їх. Конфісковані кошти планують направити Україні. Про це пише видання The Irish TImes.

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Нові дані показують, що найбільше російські активи заморожують Бельгія (3,5 млрд євро), Люксембург (майже 2,5 млрд євро), Італія (2,3 млрд євро), Німеччина (2,2 млрд. євро), Австрія та Ірландія (1,8 млрд євро кожна), Франція (1,3 млрд євро) та Іспанія (понад 1 млрд євро). Разом це становлять близько 90% від 17,73 млрд євро активів, заморожених в ЄС. Між сумами, замороженими різними державами-членами, існує величезна розбіжність, причому Угорщина, навпаки, заморозила активи всього на 3000 євро.

За даними, наданими The Irish Times, активи належать 1239 підсанкційним особам та 116 підсанкційним компаніям, включеним до санкційного списку ЄС через їхній зв'язок із вторгненням Росії в Україну.

За словами комісара юстиції Дідьє Рейндерса, Європейський Союз має спробувати реквізувати активи тих, хто намагається ухилитися від санкцій щодо Росії, і передати їх Україні, при цьому Ірландія входить до восьми держав-членів, які на сьогодні заморозили переважну більшість таких активів.

За його словами, Європейська комісія сподівається протягом кількох днів випустити директиву, яка дозволить "не тільки заморожувати активи, а й конфіскувати їх". Цей захід додасть ухилення від санкцій до списку "злочинів ЄС" відповідно до договору, який встановлює загальні стандарти судового переслідування за серйозні кримінальні злочини транскордонного характеру, такі як відмивання грошей.

Рейндерс сказав, що Єврокомісія готова просувати законодавство і "якнайшвидше приступити до виконання", а завершення законодавчого процесу можливе протягом кількох місяців.

Криміналізація ухилення від покарання дозволить конфіскувати активи щоразу, коли виноситься обвинувальний вирок, і застосовуватиметься у таких випадках, коли олігархи передають право власності на актив члену сім'ї чи складній юридичній структурі.

"Якщо вдасться конфіскувати, то можна буде повернути гроші українському народу. І це те, що ми намагаємося зробити", - сказав Рейндерс.

Крім того, ЄС досліджує, чи можуть заморожені резерви російського центрального банку, близько 30 мільярдів євро яких зберігаються в Європі, використовуватися як "гарантія" для «тиску на Росію», щоб змусити її платити за відновлення України в будь-які майбутні переговори.

"Після такої агресії цілком логічно, що частина фінансування реконструкції йде з Росії, а не лише з міжнародної спільноти", - сказав Рейндерс.

Ухилення від санкцій буде в центрі уваги наступного пакету санкцій ЄС, який вживатиме жорстких заходів щодо "матеріалів подвійного призначення", таких як мікрочіпи, витягнуті з побутової електроніки, після того, як союз виявив низку "дуже дивних імпортів" до Росії після санкцій.

"Схоже, імпортується величезна кількість пральних машин. Вони намагаються використовувати мікросхеми від різного обладнання для передачі у військові потреби", - сказав Рейндерс.

Нагадаємо, країни-члени Євросоюзу погодили восьмий пакет санкції проти Російської Федерації разом з обмеженням цін на нафту. Очікується, що основними покупцями російської нафти після набуття чинності санкцій 5 грудня стануть Китай та Індія.

Тим часом Росія втратила понад 90% європейського нафтового ринку, котрий є для неї ключовим, ще до того як санкції ЄС стосовно російської нафти вступили в дію