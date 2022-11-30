ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочинів агресії Росії - глава Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочинів агресії РФ та пропонує план конфіскації заморожених російських активів для відновлення України.

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"Російське вторгнення в Україну принесло смерть, руйнування та невимовні страждання. Ми всі пам'ятаємо жахи Бучі. За оцінками, на сьогодні загинули приблизно більш ніж 20 тисяч цивільних і більш ніж 100 тисяч українських військових. Росія має заплатити за ці жахливі злочини, включно зі злочином агресії проти суверенної держави. У той час, як ми і далі підтримуватимемо Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціальний суд за підтримки ООН, щоб розслідувати і притягнути до відповідальності за злочин агресії Росії", - зазначила вона.

Крім того, вона наголосила, шо Росія має фінансово заплатити за руйнування, які вона спричинила.

"Збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо кошти, щоб змусити Росію заплатити. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку та заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування.

"Потім ми використали б отримані кошти для України. А після зняття санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні", - зазначила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше видання The Irish TImes повідомило, що Європейська комісія планує випустити директиву, згідно з якою зможе не тільки заморожувати активи, але і конфісковувати їх. Конфісковані кошти планують направити Україні.