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ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочинів агресії Росії - глава Єврокомісії
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочинів агресії РФ та пропонує план конфіскації заморожених російських активів для відновлення України.
"Російське вторгнення в Україну принесло смерть, руйнування та невимовні страждання. Ми всі пам'ятаємо жахи Бучі. За оцінками, на сьогодні загинули приблизно більш ніж 20 тисяч цивільних і більш ніж 100 тисяч українських військових. Росія має заплатити за ці жахливі злочини, включно зі злочином агресії проти суверенної держави. У той час, як ми і далі підтримуватимемо Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціальний суд за підтримки ООН, щоб розслідувати і притягнути до відповідальності за злочин агресії Росії", - зазначила вона.
Крім того, вона наголосила, шо Росія має фінансово заплатити за руйнування, які вона спричинила.
"Збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо кошти, щоб змусити Росію заплатити. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку та заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вона додала, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування.
"Потім ми використали б отримані кошти для України. А після зняття санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні", - зазначила президентка Єврокомісії.
Нагадаємо, раніше видання The Irish TImes повідомило, що Європейська комісія планує випустити директиву, згідно з якою зможе не тільки заморожувати активи, але і конфісковувати їх. Конфісковані кошти планують направити Україні.