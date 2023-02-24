Зеленский анонсировал проведение в Украине "юридического Рамштайна" по военным преступлениям РФ

Украинские власти анонсировали в пятницу проведение во Львове конференцию United for Justice ("Объединенные ради справедливости"), которая будет посвящена военным преступлениям России в Украине. В частности, об этом сообщил во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

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"Это будет конференция-саммит во Львове, на которую будут приглашены прокурор [Международного уголовного суда Карим] Хан, многие лидеры различных институций, международных организаций. Там будут говорить о всех возможных реакциях и решениях. Там будут трибуналы по сексуальному насилию, похищению детей. Относительно трибунала агрессии там будет много разных вопросов и об окружающей среде также много разных вещей", - рассказал он.

В свою очередь, как сообщили в Офисе генерального прокурора, на мероприятии будет обсуждаться и работа совместной следственной группы по предполагаемым тяжким международным преступлениям, совершенным в Украине, в которую входят Украина, Польша, Эстония, Литва, Латвия, Словакия и Румыния.

Кроме того, будут обсуждаться правовые аспекты создания Специального трибунала по преступлению агрессии, а также механизма компенсации причиненного ущерба.

"Восстановить справедливость и наказать виновных - наша общая задача. Ради Украины. Ради всех, кто пережил ужасы войны, и ради всего свободного мира. Собираем международных партнеров и друзей в формате "юридического Рамштайна". Мир объединяется, чтобы преодолеть безнаказанность и восстановить справедливость. Твердо убежден: это единственный путь к длительному миру и господству Закона", - отметил генпрокурор Андрей Костин.

По его словам, на мероприятии будут и отдельные панельные дискуссии, посвященные расследованию и преследованию преступлений геноцида, сексуального насилия, а также военных преступлений против окружающей среды. Впрочем, о дате конференции пока не сообщается.

Напомним также, что в Европейском союзе, как сообщало агентство Bloomberg, обсуждают возможность создания специальной прокуратуры для расследования военных преступлений России в Украине.