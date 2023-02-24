Зеленський анонсував проведення в Україні "юридичного Рамштайну" щодо воєнних злочинів РФ

Українська влада анонсувала в п'ятницю проведення у Львові конференцію United for Justice ("Об’єднані заради справедливості"), яка буде присвячена воєнним злочинам Росії в Україні. Зокрема, про це повідомив під час пресконференції президент Володимир Зеленський.

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"Це буде конференція-саміт у Львові, на яку будуть запрошені прокурор [Міжнародного кримінального суду Карім] Хан, багато лідерів різних інституцій, міжнародних організацій. Там будуть говорити про всі можливі реакції та рішення. Там будуть трибунали щодо сексуального насильства, викрадання дітей. Щодо трибуналу агресії там буде багато різних питань і щодо довкілля також багато різних речей", - розповів він.

В свою чергу, як повідомили в Офісі генерального прокурора, на заході буде обговорюватися й робота спільної слідчої групи щодо ймовірних тяжких міжнародних злочинів, скоєних в Україні, до якої входять Україна, Польща, Естонія, Литва, Латвія, Словаччина та Румунія.

Крім того, будуть обговорюватися правові аспекти створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, а також механізму компенсації завданої шкоди.

"Відновити справедливість і покарати винних — наше спільне завдання. Заради України. Заради всіх, хто пережив жахи війни, та заради всього вільного світу. Збираємо міжнародних партнерів і друзів у форматі "юридичного Рамштайну". Світ об’єднується, щоб подолати безкарність та відновити справедливість. Твердо переконаний: це єдиний шлях до тривалого миру та панування Закону", - зазначив генпрокурор Андрій Костін.

За його словами, на заході будуть і окремі панельні дискусії, присвячені розслідуванню і переслідуванню за злочини геноциду, сексуального насильства, а також воєнних злочинів проти довкілля. Втім, про дату конференції наразі не повідомляється.

Нагадаємо також, що у Європейському союзі, як повідомляло агентство Bloomberg, обговорюють можливість створення спеціальної прокуратури для розслідування військових злочинів Росії в Україні.