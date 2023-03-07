Российская армия за сутки 65 раз била по Херсонщине, есть раненые

Российская оккупационная армия за минувшие сутки, 6 марта, совершила 65 обстрелов Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял трижды.

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Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По мирным населенным пунктам Херсонщины выпустили около 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

Непосредственно в областном центре зафиксировано 18 прилетов по жилым кварталам. Повреждены частные и многоквартирные дома.

Есть пострадавшие среди гражданского населения. 4 человека получили ранения разной степени тяжести.

Прокудин добавил, что за минувшие сутки с деоккупированной территории удалось эвакуировать 52 человека.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрел мирных кварталов Херсонщины. В течение суток 5 марта оккупанты 74 раза открывали огонь по разным населенным пунктам области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

5 марта армия РФ из минометов ударила по селу Понятовка в Херсонской области. В результате обстрела погибли женщина и двое детей.