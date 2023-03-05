Россияне обстреляли село в Херсонской области, трое погибших

Армия страны-агрессора РФ 5 марта из минометов ударила по селу Понятовка в Херсонской области, есть жертвы среди мирного населения.

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Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди. По предварительной информации, из-за этой вражеской атаки погибли трое гражданских жителей Херсонщины", - говорится в сообщении.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что в результате обстрела погибла женщина и двое детей.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

За сутки 4 марта враг 78 раз открывал огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за российских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.