- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Рашисты в очередной раз обстреляли Купянск на Харьковщине: есть жертва и разрушения (ФОТО)
Российские оккупационные войска утром 5 марта в очередной раз обстреляли Купянск, попали в объект транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте работают спасатели, информация уточняется", - отметил он.
Кроме того, в Купянске в результате ночных вражеских обстрелов было разрушено по меньшей мере 5 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждены здание образовательного учреждения и роддом.
Отметим, из-за постоянных вражеских обстрелов Харьковская областная военная администрация сообщает о начале обязательной бесплатной эвакуации семей с детьми и маломобильных жителей из Купянской городской общины.