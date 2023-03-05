Рашисты в очередной раз обстреляли Купянск на Харьковщине: есть жертва и разрушения (ФОТО)

Российские оккупационные войска утром 5 марта в очередной раз обстреляли Купянск, попали в объект транспортной инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте работают спасатели, информация уточняется", - отметил он.

Кроме того, в Купянске в результате ночных вражеских обстрелов было разрушено по меньшей мере 5 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина.

Также в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждены здание образовательного учреждения и роддом.

Отметим, из-за постоянных вражеских обстрелов Харьковская областная военная администрация сообщает о начале обязательной бесплатной эвакуации семей с детьми и маломобильных жителей из Купянской городской общины.