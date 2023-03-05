Армия РФ не прекращает терроризировать Херсонщину: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов

Российские оккупационные войска в течение суток 4 марта 78 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российские захватчики 78 раз обстреляли территорию Херсонщины. По мирным населенным пунктам области выпустили около 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.

Жилые кварталы Херсона армия РФ атаковала 11 раз. Вражеские снаряды попали в государственное предприятие и дома херсонцев.

За минувшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Через сутки 3 марта враг 69 раз открывал огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 10 человек получили ранения.