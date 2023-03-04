Армия РФ выпустила по Херсонщине более 460 снарядов: есть жертва и раненые

Российские оккупационные войска в течение суток 3 марта 69 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российские захватчики 69 раз обстреляли территории области. По мирным населенным пунктам Херсонщины выпустили более 460 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.

Враг четырежды обстрелял Херсон. В городе повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 10 человек получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

За сутки 2 марта враг 65 раз открывал огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за российских обстрелов один человек погиб, ранения получили 17 человек.