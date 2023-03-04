В Харьковской области на растяжке подорвался мирный житель, а захватчики обстреляли три района

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Харьковской области. Так, 3 марта враг обстреливал приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере 9 жилых домов, разрушены хозяйственные постройки и гаражи. Также повреждено учреждение здравоохранения. Без пострадавших", - отметил он.

По его словам, в Волчанске Чугуевского района вражеским огнем поврежден частный жилой дом.

В селе Берестово Купянского района в результате вражеского обстрела ранение получил 52-летний гражданский мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, Синегубов подчеркнул, что в области остается высокой минная опасность. Так, утром 4 марта в селе Чайковка Чугуевского района погиб 37-летний гражданский мужчина. Он подорвался на растяжке, когда шел рыбачить на реку.

Отметим, из-за постоянных вражеских обстрелов Харьковская областная военная администрация сообщает о начале обязательной бесплатной эвакуации семей с детьми и маломобильных жителей из Купянской городской общины.