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В Запорожье продолжается разбор завалов после ракетного удара: число жертв выросло до 10
В Запорожье спасатели достали из-под завалов жилого дома, куда 2 марта попала российская ракета, тела еще трех погибших жителей. Число жертв выросло до 10, среди них – один ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Запорожской области.
Спасатели уже двое суток ликвидируют последствия ракетного удара в Запорожье, продолжаются работы по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома.
Коммунальные службы вывезли более 333 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 92 жителям дома и родственникам пострадавших.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Во время разбора завалов спасли двух кошек и собаку.
Напомним, в ночь на 2 марта россияне в очередной раз атаковали ракетами Запорожья. В результате удара ракетами С-300 произошло разрушение с 5 по 1 этажа пятиэтажного жилого дома.
Отметим, российские оккупанты с начала полномасштабной войны разрушили девять многоэтажек в Запорожье, поэтому в городе есть проблема с отселением людей, потерявших жилье из-за ракетных ударов.