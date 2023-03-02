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У Запоріжжі заявили про проблему з відселенням людей, чиї будинки постраждали через удари
Російські окупанти з початку повномасштабної війни зруйнували девʼять багатоповерхівок у Запоріжжі, тому в місті є проблема з відселенням людей, які втратили житло через ракетні удари. Про це заявив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Є велика проблема щодо тимчасового поселення людей, бо це вже дев'ятий багатоповерховий будинок, який зруйновано, і людям потрібно десь проживати. І з цим дуже велика проблема", – сказав Куртєв.
Також чиновник розповів, що в Запоріжжі проживають понад 200 тисяч переселенців. Міська рада вже зверталась до міжнародних партнерів, аби створили хаб тимчасового проживання.
За словами Куртєва, зруйноване та пошкоджене житло планують відновлювати.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, в ніч на 2 березня росіяни вкотре атакували ракетами Запоріжжя. Внаслідок цього загинули кілька цивільних та зруйновано пʼятиповерховий будинок. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено й будинки, розташовані поруч.
У Нацполіції повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).