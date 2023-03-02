У Запоріжжі заявили про проблему з відселенням людей, чиї будинки постраждали через удари

Російські окупанти з початку повномасштабної війни зруйнували девʼять багатоповерхівок у Запоріжжі, тому в місті є проблема з відселенням людей, які втратили житло через ракетні удари. Про це заявив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"Є велика проблема щодо тимчасового поселення людей, бо це вже дев'ятий багатоповерховий будинок, який зруйновано, і людям потрібно десь проживати. І з цим дуже велика проблема", – сказав Куртєв.

Також чиновник розповів, що в Запоріжжі проживають понад 200 тисяч переселенців. Міська рада вже зверталась до міжнародних партнерів, аби створили хаб тимчасового проживання.

За словами Куртєва, зруйноване та пошкоджене житло планують відновлювати.

Нагадаємо, в ніч на 2 березня росіяни вкотре атакували ракетами Запоріжжя. Внаслідок цього загинули кілька цивільних та зруйновано пʼятиповерховий будинок. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено й будинки, розташовані поруч.

У Нацполіції повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).