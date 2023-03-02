В Запорожье заявили о проблеме с отселением людей, чьи дома пострадали из-за ударов

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны разрушили девять многоэтажек в Запорожье, поэтому в городе есть проблема с отселением людей, которые потеряли жилье из-за ракетных ударов. Об этом заявил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в эфире общенационального телемарафона.

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"Есть большая проблема относительно временного поселения людей, потому что это уже девятый многоэтажный дом, который разрушен, и людям нужно где-то проживать. И с этим очень большая проблема", – сказал Куртев.

Также чиновник рассказал, что в Запорожье проживает более 200 тысяч переселенцев. Городской совет уже обращался к международным партнерам, чтобы создали хабы временного проживания.

По словам Куртева, разрушенное и поврежденное жилье планируют восстанавливать.

Напомним, в ночь на 2 марта россияне в очередной раз атаковали ракетами Запорожье. В результате погибли несколько гражданских и разрушен пятиэтажный дом. Обломками и взрывной волной повреждены и дома, расположенные рядом.

В Нацполиции сообщили об открытии уголовного производства по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).