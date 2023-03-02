Армия РФ снова массированно обстреляла Херсонщину: 11 человек получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 1 марта 87 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российская армия 87 раз обстреляла Херсонщину. По мирным населенным пунктам области выпустили почти 500 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.

Херсон россияне атаковали дважды. В городе повреждены частные и многоквартирные дома.

За минувшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 11 человек получили ранения, среди них – годовалый ребенок. Ему осколками стекла ранило лицо и уши. Сейчас мальчик находит в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

За сутки 28 февраля враг 86 раз открывал огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 5 человек погибли, 7 человек получили ранения разной степени тяжести.