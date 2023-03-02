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Армия РФ ударила ударным дроном по селу в Харьковской области: повреждены жилые дома
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. Оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов приграничные города и поселки области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"За прошедшие сутки под огнем оккупантов были населены пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области", - отметил Синегубов.
По его словам, враг из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов обстреливал город Купянск, поселки Ковшаровка и Большой Бурлук, села Красное, Глубокое, Стрелка, Красная Заря и другие.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В районе села Бударки враг применил БПЛА с боевой нагрузкой.
Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
В селе Кондрашовка Купянского района из-за обстрела из РСЗО повреждено административное здание.
Отметим, 1 марта утром оккупанты обстреливали Чугуев. Зафиксировано три "прилета" по городу. Поврежден многоквартирный дом