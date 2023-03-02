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Оккупанты продолжают террор Днепропетровщины: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов

Оккупанты продолжают террор Днепропетровщины: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 2 марта оккупанты дважды обстреляли Никопольщину. Враг ударил из тяжелой артиллерии по двум тамошним общинам.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, за эту ночь Никопольщина пережила два обострела. Россияне стреляли из тяжелой артиллерии.

Под прицелом были Никополь и Красногригорьевская община.

В Никополе повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека.

Фото 2 — Оккупанты продолжают террор Днепропетровщины: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов
Фото 3 — Оккупанты продолжают террор Днепропетровщины: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов
Фото 4 — Оккупанты продолжают террор Днепропетровщины: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов
Фото 5 — Оккупанты продолжают террор Днепропетровщины: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов
Фото 6 — Оккупанты продолжают террор Днепропетровщины: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов

Российские снаряды зацепили и 8 многоэтажек, 5 гаражей и 3 авто. Оборвали линии электропередач и изуродовали водопровод.

В Красногригорьевской общине, тоже попавшей под вражеский огонь, последствия атаки еще уточняются.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, в ночь на 1 марта оккупанты восемь раз обстреляли Никопольщину. Под вражеским огнем оказались четыре общины – Никопольская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская.

Автор:
Светлана Манько