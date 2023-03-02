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Оккупанты продолжают террор Днепропетровщины: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 2 марта оккупанты дважды обстреляли Никопольщину. Враг ударил из тяжелой артиллерии по двум тамошним общинам.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, за эту ночь Никопольщина пережила два обострела. Россияне стреляли из тяжелой артиллерии.
Под прицелом были Никополь и Красногригорьевская община.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Никополе повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека.
Российские снаряды зацепили и 8 многоэтажек, 5 гаражей и 3 авто. Оборвали линии электропередач и изуродовали водопровод.
В Красногригорьевской общине, тоже попавшей под вражеский огонь, последствия атаки еще уточняются.
Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.
Отметим, в ночь на 1 марта оккупанты восемь раз обстреляли Никопольщину. Под вражеским огнем оказались четыре общины – Никопольская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская.