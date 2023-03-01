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Оккупанты не прекращают терроризировать Херсонщину: за сутки погибли 5 человек
Российские оккупационные войска в течение суток 28 февраля 86 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Там отмечают, что российские захватчики 86 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Били из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации.
Херсон армия РФ обстреляла 9 раз – в очередной раз били по жилым кварталам города.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Город Херсон враг обстрелял 9 раз. Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и территорию предприятия.
"Из-за обстрелов повреждены электролинии. Некоторые подстанции обесточены. Частично или полностью без света и отопления остались Центр, Жилище, Шуменский и Остров (без света). Сейчас ведутся работы по восстановлению", - отметил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 5 человек погибли, 7 человек получили ранения разной степени тяжести.
"Особенно трудный день. Годовщина оккупации Херсона. Русня бесится, беспощадно обстреливая Херсон и села. Много жертв и повреждений. Прошу вас сегодня лишний раз не выходить на улицу. Находитесь в укрытиях и помещениях", - отметил Прокудин.
Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
За сутки 27 февраля враг 119 раз открывал огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за российских обстрелов ранения получили 3 мирных жителя.