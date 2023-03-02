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В результате попадания ракеты в Запорожье разрушен многоэтажный дом: есть погибшие
В ночь на 2 марта в Запорожье в результате удара ракетами С-300 произошло разрушение с 5 по 1 этажа пятиэтажного жилого дома.
Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.
"Рашистские твари практически полностью разрушили один 5-этажный дом. Люди находятся под завалами", - отметил он.
По предварительной информации, погибли 2 человека.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Уже развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами проходит эвакуация пострадавших людей.
Как сообщает Главное управление ГСЧС в Запорожской области, в Запорожье продолжаются спасательные работы на месте попадания российской ракеты в пятиэтажный жилой дом.
По состоянию на пять часов утра спасены девять человек, среди которых беременная женщина, и 20 человек эвакуированы. Из-под завалов спасатели деблокировали двоих погибших.
От ГСЧС на месте работают 24 единицы специальной техники и 90 человек личного состава.