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Россияне снова били по Никопольщине, есть разрушения (ФОТО)

никопольщина обстрелы
Фото: последствия обстрелов

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Так, 4 марта оккупанты в очередной раз ударили по Никопольскому району.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью под артиллерийский обстрел попала Марганецкая громада. Утром - Никополь. Есть разрушения", - отметил он.

По его словам, в Никополе повреждены частное предприятие, 4 дома, оборвана линия электропередач. Повреждены две хозяйственные постройки. Одна из них загорелась. Спасатели пожар уже потушили.

Фото 2 — Россияне снова били по Никопольщине, есть разрушения (ФОТО)
Фото 3 — Россияне снова били по Никопольщине, есть разрушения (ФОТО)
Фото 4 — Россияне снова били по Никопольщине, есть разрушения (ФОТО)
Фото 5 — Россияне снова били по Никопольщине, есть разрушения (ФОТО)
Фото 6 — Россияне снова били по Никопольщине, есть разрушения (ФОТО)

Последствия атак еще уточняются. Территории, куда попала российская армия, обследуют спасатели.

Лысак добавил, что в результате атак люди не пострадали.

Напомним, в ночь на 3 марта оккупанты два раза обстреляли Никопольщину. Враг ударил из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде.

Автор:
Нина Комащенко