Атаки российской артиллерии на Днепропетровщину не утихают: оккупанты выпустили более трех десятков снарядов

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 3 марта оккупанты два раза обстреляли Никопольщину. Враг ударил из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Этой ночью агрессор дважды целил по Никопольскому району. Под огонь тяжелой артиллерии попала Марганецкая община", - отметил он.

По его словам, спасатели обследуют территории, где произошли прилеты, и выясняют последствия ударов.

Кроме того, в течение суток 2 марта целый день русская армия стреляла по Никопольскому району. Враг выпустил из тяжелой артиллерии более трех десятков разрушительных снарядов.

Дважды под обстрел попала Марганецкая община. Там повреждены два дома и столько же автомобилей. Также изуродован гараж.

Целил агрессор и по Покровской, Красногригоревской, Мировской общинах.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов в Никополе повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека.