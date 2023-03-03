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Атаки российской артиллерии на Днепропетровщину не утихают: оккупанты выпустили более трех десятков снарядов
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 3 марта оккупанты два раза обстреляли Никопольщину. Враг ударил из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Этой ночью агрессор дважды целил по Никопольскому району. Под огонь тяжелой артиллерии попала Марганецкая община", - отметил он.
По его словам, спасатели обследуют территории, где произошли прилеты, и выясняют последствия ударов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в течение суток 2 марта целый день русская армия стреляла по Никопольскому району. Враг выпустил из тяжелой артиллерии более трех десятков разрушительных снарядов.
Дважды под обстрел попала Марганецкая община. Там повреждены два дома и столько же автомобилей. Также изуродован гараж.
Целил агрессор и по Покровской, Красногригоревской, Мировской общинах.
Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов в Никополе повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека.