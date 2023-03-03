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Армия РФ не прекращает терроризировать Херсонщину, есть жертва и раненые
Российские оккупационные войска в течение суток 2 марта 65 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"За минувшие сутки противник совершил - 65 обстрелов, выпустив 366 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", - отметил он.
Город Херсон враг обстрелял 4 раза.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, 22 снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
Есть жертвы среди гражданского населения – 1 человек погиб, получили ранения 17 (из них 1 ребенок).
Также глава ОВА сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуировано – 98 человек.
Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что представители так называемой оккупационной власти оказывают давление на местное население с целью присвоения земельных участков. Большинство жителей поселка Боевое Херсонской области отказались сдавать частные участки на баланс местной оккупационной администрации.
"По состоянию на 1 марта текущего года около 200 человек из этого села было вывезено в неизвестное место для так называемых фильтрационных мероприятий, а в домах размещены российские наемники", - отметили в Генштабе.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
За добу 1 березня ворог 87 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російські обстріли 11 осіб дістали поранення, серед них – однорічний малюк.