Армия РФ не прекращает терроризировать Херсонщину, есть жертва и раненые

Российские оккупационные войска в течение суток 2 марта 65 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил - 65 обстрелов, выпустив 366 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", - отметил он.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза.

По его словам, 22 снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Есть жертвы среди гражданского населения – 1 человек погиб, получили ранения 17 (из них 1 ребенок).

Также глава ОВА сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуировано – 98 человек.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что представители так называемой оккупационной власти оказывают давление на местное население с целью присвоения земельных участков. Большинство жителей поселка Боевое Херсонской области отказались сдавать частные участки на баланс местной оккупационной администрации.

"По состоянию на 1 марта текущего года около 200 человек из этого села было вывезено в неизвестное место для так называемых фильтрационных мероприятий, а в домах размещены российские наемники", - отметили в Генштабе.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 1 березня ворог 87 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російські обстріли 11 осіб дістали поранення, серед них – однорічний малюк.