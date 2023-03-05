Ракетный удар россиян по дому в Запорожье: число жертв снова выросло (ВИДЕО, ФОТО)

Число погибших в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Запорожье возросло до 13. Среди жертв - 8-месячный ребенок.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на утро 5 марта работы по разбору завалов дома продолжаются. Коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков.

Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших.

Начиная со 2 марта в Пункт обогрева, который развернули спасатели, обратилось более 250 человек.

"Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек, а также четырех кошек и собаку", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 2 марта российские войска в очередной раз атаковали ракетами Запорожье. В результате удара ракетами С-300 произошло разрушение пятиэтажного жилого дома с 5-го по 1-й этаж.

Отметим, что российские войска с начала полномасштабной войны разрушили в Запорожье, по данным местных властей, уже девять многоэтажек, при этом в городе сейчас наблюдается проблема с отселением людей, потерявших жилье из-за ракетных ударов.